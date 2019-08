Restplätze für zweite Woche verfügbar

BAD MERGENTHEIM.Die beliebte Kinderspielstadt Bad Mergentheim – kurz „Kiss Me“ – öffnet am kommenden Montag, 29. Juli, wieder ihre Tore. Für die zweite Woche gibt es für Interessierte noch einige Restplätze.

In diesem Sommer werden allein in der ersten Woche wieder an die 300 Kinder und rund 60 Betreuer auf dem Schulgelände in der Au zusammenkommen und gemeinsam viel erleben.

Unverändertes Konzept

Das Erfolgskonzept bleibt unverändert: Die Kinder kommen, um das Leben der Erwachsenen auszuprobieren. Sie gehen arbeiten, verdienen Geld (Kiesel), zahlen Steuern und genießen die unzähligen Angebote der Spielstadt. Den Kindern stehen über 50 Arbeitsstellen zur Verfügung – von Medien bis zur Gastronomie, vom Handwerk bis zu Dienstleistungen, von behördlicher Verwaltung bis hin zu Rettungsdiensten.

Das große Ferienprojekt der Stadt Bad Mergentheim in Kooperation mit der Gemeinde Igersheim wird wieder von den Sozialpädagogen Kornelia Perleth (Stadt Bad Mergentheim) und Stefan Rückert (Gemeinde Igersheim) geleitet und von vielen Sponsoren und aktiven Helfern unterstützt.

Für Eltern und Interessierte gibt es am Freitag, 9. August, ab 14 Uhr Einblicke in die Spielstadt beim „Tag des offenen Stadttors“. Dann dürfen sich die Gäste auf dem Gelände frei bewegen.

„Elterngarten“ öffnet

Darüber hinaus öffnet täglich um 14.30 Uhr der „Elterngarten“. Auch er bietet Eltern die Möglichkeit, von Kindern durch „ihre“ Stadt geführt zu werden.

Für die zweite Woche können kurzfristig noch einige Restplätze vergeben werden. stv

