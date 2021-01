Respekt vor dem Wild

Bad Mergentheim.Derzeit gelten viele Einschränkungen im täglichen Leben, was den Menschen zunächst uneingeschränkt bleibt, ist die Natur. Doch dabei dürfen wir nicht vergessen, dass sie das Wohnzimmer vieler wildlebender Tiere ist.

Der gute Vorsatz, die Abstandsregeln zu wahren, veranlasst Erholungssuchende vermehrt abgelegene Bereiche in Wald und Flur, oft auch abseits von Wegen, aufzusuchen. Vielfach wird nicht daran gedacht, dass dabei ins „Wohn- und Schlafzimmer“ der heimischen Wildtiere eingedrungen wird und diese massiv in ihrer Ruhe gestört werden. Viele Wildtiere, vor allem Wiederkäuer wie das Rehwild, leben in den Wintermonaten auf Sparflamme. Jede Störung bringt ihr System in Unordnung und führt zu erhöhtem Energieverbrauch. Die Folge: Wenn Kräuter und Sträucher als Nahrung fehlen, stillen die Tiere ihren Hunger an jungen Waldbäumen. Bei geschlossener Schneedecke kann Ruhestörung auch den Tod bedeuten. Kreisjägermeister Hariolf Scherer appelliert: „Bitte bleiben Sie auf den Wegen, nehmen Sie Hunde an die Leine, bewegen sie sich bei Tageslicht im Freien. Nehmen sie Rücksicht auf die Wildtiere.“ kjv

