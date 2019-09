Rentner (72) am Boden liegen lassen

Bad Mergentheim.Ein Autofahrer missachtet die Vorfahrt, bringt einen 72-Jährigen auf seinem Motorrad zum Sturz und fährt weiter.

Es ist Mittwoch, 4. September, als ein Unbekannter mit seinem Auto die B 290 befuhr. Genauso der 72-Jährige, der von Tauberbischofsheim in Richtung Stuppach unterwegs war. Auf Höhe der Einmündung Neunkircher Straße kam plötzlich der Pkw herausgefahren und bog nach links in Richtung Tauberbischofsheim ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Motorrads, so dass dieses voll abbremsen musste und ins Schlingern kam.

Der Mann stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Autofahrer fuhr davon. Bei dem gesuchten Wagen soll es sich um einen Mercedes-Benz, C-Klasse-Limousine, handeln. pol

