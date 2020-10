Renovierung wertet den Kindergarten deutlich auf

Rengershausen.Der Kindergarten St. Leonhard im Bad Mergentheimer Stadtteil Rengershausen ist im Innen- und Außenbereich renoviert und modernisiert worden.

Die Renovierungsarbeiten hatten während der coronabedingten Schließung des Kindergartens begonnen und konnten nun abgeschlossen werden. Der Waschraum wurde dabei komplett saniert, erhielt eine Fußbodenheizung und eine Dusche. Auch ein Wickeltisch wurde eingebaut. Der Hof ist jetzt neu gepflastert und der Eingangsbereich barrierefrei ausgebaut. Dazu gibt es im Außenbereich ein neues Vordach.

Besonders große Freude bereitet den Kindern, die die Einrichtung besuchen, das neue Klettergerüst auf dem Spielgelände im Freien. Ortsvorsteherin Karin Tremmel bedankte sich bei allen an der Renovierung beteiligten Firmen. Insbesondere dankte sie den Erzieherinnen, die den Kindergartenbetrieb sobald als möglich wieder aufgenommen haben sowie der Reinigungskraft Gisela Friederich für deren geleistete Mehrarbeit. Auch die Kirchengemeinde als Trägerin lobte sie für das Engagement.

Die Stadt hat in die Modernisierung des Kindergartens knapp 57 000 Euro investiert. Die Verwaltung weist zudem darauf hin, dass es in der Einrichtung in Rengershausen noch freie Plätze gibt. Bei der insgesamt angespannten Betreuungs-Situation in Bad Mergentheim besteht damit eine Möglichkeit für Eltern aus der Kernstadt oder anderen Teilorten, dass sie ihr Kind in Rengershausen betreuen lassen können - sofern sie dies möchten. Für Informationen dazu steht das städtische Bildungsamt unter Telefon 07931 / 57-5005 zur Verfügung. stv

