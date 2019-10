Rehe auf der Fahrbahn

Dörzbach.Ein Pkw-Fahrer befuhr am Samstag, gegen 19 Uhr, die B 19 von Dörzbach kommend in Fahrtrichtung Rengershausen, als er ein Reh anfuhr, welches die Fahrbahn überquerte. Zeitgleich näherte sich in entgegengesetzter Richtung ein 53-Jähriger mit seinem BMW, welcher aufgrund eines zweiten Rehs abbremsen musste. Als der BMW-Fahrer seine Fahrt fortsetzten wollte, sprang das verletzte Reh von der anderen Fahrbahnseite vor seinen Wagen, weshalb er noch einmal abbremsen musste. Dies übersah eine 61-Jährige mit ihrem VW Sportsvan und fuhr gegen das Heck des BMW. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.10.2019