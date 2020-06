Rehasport findet ab dem 8. Juni wieder statt

Bad Mergentheim/Lauda.Ab 8. Juni ist es nach den derzeitigen Vorgaben wieder möglich, Rehasport in Gruppen anzubieten.

Reha-Sport Bad Mergentheim wird deshalb laut einer Pressemitteilung ab Montag, 8. Juni, wieder Gruppen in Bad Mergentheim und Lauda anbieten.

Wichtige Punkte

Zu berücksichtigen sind unbedingt folgende Punkte zur Sicherheit aller Beteiligten: „Es finden nur Gruppen im Gymnastikraum statt. Das Schwimmbad bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Wassergymnastik-Gruppen können frühestens ab September 2020 stattfinden.

Zunächst finden in Bad Mergentheim nur folgende Gruppen am Nachmittag/Abend statt: Dienstag 17.30 Uhr, Mittwoch 18.30 Uhr, Donnerstag 18 Uhr und Freitag 17 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist auf höchstens neun Personen pro Gruppe beschränkt.

Eigene Matten

Für die Gymnastikstunden müssen eigene Matten und Black Rolls mitgebracht werden. Eine Nutzung von anderen Geräten/Matten ist nicht möglich. Die Nutzung von Umkleideräumen ist nicht möglich. Die Nutzung der Toilette ist im Notfall möglich.

Zur Teilnahme an einer Gymnastikstunde ist eine verpflichtende Anmeldung erforderlich. Diese kann unter Telefon 0152 / 33900751 von Montag bis Freitag zwischen 13 und 16 Uhr oder per E-Mail an achim_kaufmann@gmx.de erfolgen.

Es kann pro Person nur ein Termin pro Woche reserviert werden. Die Gruppe kann dann nicht mehr gewechselt werden.

Erfolgen mehr Anmeldungen als Plätze vorhanden sind, entscheidet die Reihenfolge der Anmeldung. Eine Warteliste wird geführt. Eine Teilnahme ohne vorherige Anmeldung ist nicht möglich.

Online-Aktivitäten

Alternativ besteht die Möglichkeit am Online-Rehasport teilzunehmen. Die Termine hierzu werden noch festgelegt, orientieren sich aber an den bereits bekannten Terminen. Voraussetzung ist das Vorhandensein eines internetfähigen Endgerätes (Tablet, Laptop, PC) mit Kamerafunktion. Anmeldungen zum Online-Rehasport können über die genannten Möglichkeiten erfolgen. Wenn ausreichend Anmeldungen vorliegen, wird auch ein Online-Angebot starten.“

Neue Teilnehmer werden aktuell nicht aufgenommen. Der Info-Termin am Mittwoch um 18 Uhr findet momentan nicht statt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.06.2020