Regionale Projekte mit 3000 Euro unterstützt

Main-Tauber-Kreis.Wie jedes Jahr verzichtet das Stadtwerk Tauberfranken auf Weihnachtsgeschenke für Geschäftspartner und spendet insgesamt 3000 Euro für Projekte in der Region.

Jeweils 1000 Euro gehen an die Gemeinde Igersheim für das erste Igersheimer Tauberfestival für Nachwuchs-Comedians 2021, die Gemeinde Königheim für die Sprachförderung in der Kindertagesstätte Villa Kunterbunt und an die Stadt Tauberbischofsheim für die Errichtung eines öffentlichen Bücherschrankes in einer alten Telefonzelle. Die Unterstützung von Künstlern aus der Region ist laut einer Pressemittelung besonders jetzt während der Corona-Pandemie eine Herzensangelegenheit für das Stadtwerk.

Bürgermeister Frank Menikheim freute sich sehr über die Spende des Stadtwerks Tauberfranken, die für das am 19. und 20. November 2021 geplante Tauberfestival für Nachwuchs-Comedians in Igersheim eingesetzt werde. Im Jubiläumsjahr „25 Jahre Kulturprogramm Igersheim“ ist das ein Höhepunkt des Kulturjahres.

Umrahmt von regionalen Musicacts erhalten an diesem Festivalwochenende insgesamt vier junge Comedians aus dem deutschsprachigen Raum, die Chance, in der neu renovierten Erlenbachhalle vor großem Publikum zu spielen. Die Coronapandemie habe vor allem für junge Künstler existenzielle Folgen, so Menikheim. „Das Stadtwerk hilft uns mit seiner Spende, ihnen faire Gagen und jungen Besuchern günstige Ticketpreise zu bieten.“

In einer ausrangierten Telefonzelle in Tauberbischofsheim wird ein öffentlicher Bücherschrank eingerichtet – prall gefüllt mit Schmökern für Jung und Alt, die den Bürgern kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Aus dem „Schrank“ kann jeder das Buch entnehmen, das ihm gerade gefällt, oder selbst Lesestoff zurücklassen, den er anderen zur Verfügung stellen möchte. Gerade jetzt in Pandemie-Zeiten sei dies ein schöner kontaktloser kultureller Austausch.

Für die großzügige Spende, mit der das Stadtwerk Tauberfranken im Rahmen ihrer Weihnachtsspendenaktion die Stadt Tauberbischofsheim bedacht hat, dankte Bürgermeisterin Anette Schmidt. „Etwas Gutes tun ist schneller gesagt als getan – heißt es. Sie können sicher sein, dass der Betrag ganz im Sinne des Spenders – nämlich dem Stadtwerk Tauberfranken – verwendet wird.“

Die Gemeinde Königheim freute sich ebenfalls über 1000 Euro, die in die Sprachförderung an der Kindertagesstätte Villa Kunterbunt investiert werden sollen. Die Arbeit in den Kindertagesstätten sei so enorm wichtig für die Entwicklung der Kinder, denn hier können Defizite, wie beispielsweise in der Sprachentwicklung, frühzeitig ausgeglichen werden. „Dank der großzügigen Spende des Stadtwerks Tauberfranken können wir die Sprachförderung und Integration in unserer kommunalen Kindertageseinrichtung unterstützen.“, so Bürgermeister Krug.

