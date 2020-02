Reges Interesse am Kurort

Bad Mergentheim.Trotz Social Media und virtueller Kommunikation erfreuen sich Fachmessen nach wie vor einer großen Beliebtheit. Bereits das neunte Jahr in Folge war die Kurverwaltung Bad Mergentheim kürzlich mit einem Messestand in Dresden vertreten. Die Reisemesse Dresden zählte das dritte Jahr in Folge über 33 0000 Besucher und die Veranstalter und Aussteller ziehen eine positive Bilanz.

Am Stand von Bad Mergentheim war, wie auch im letzten Jahr, die Nachfrage nach Infomaterial und Auskünften sehr hoch. Das breite Angebot an medizinischer Kompetenz sowie der reizvolle Kurpark wurden ebenso präsentiert wie das attraktive Umfeld, das Bad Mergentheim zu bieten hat.

Peter Dittgen, Marketing- und Veranstaltungsleiter der Kurverwaltung, führte wieder eine Vielzahl interessanter Gespräche. „In Dresden haben wir stets ein neugieriges und aktives Messepublikum. Wir konnten einige Stammgäste über unsere Neuigkeiten informieren, aber auch vielen neuen Interessenten unser vielfältiges Leistungsspektrum aufzeigen“, so Dittgen. kv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.02.2020