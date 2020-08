Reform der Pflegeberufe: 16 Lehrer bringen sich auf den neusten Stand

Bad Mergentheim.Seit dem 1. Januar gilt das Gesetz zur Reform der Pflegeberufe. Es beinhaltet unter anderem, dass es künftig nur noch einen Ausbildungsgang zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann gibt. Um diesen neuen Anforderungen gewachsen zu sein, müssen die Praxisanleiter der neben der berufspädagogische Zusatzausbildung im Umfang von 300 Stunden zu Beginn, auch eine jährliche berufspädagogische Fortbildung im Umfang von 24 Stunden absolvieren.

Ein kompakter Einstieg in die jährlichen berufspädagogischen Fortbildungen fand nun von März bis Juli an der Beruflichen Schule für Ernährung, Pflege und Erziehung statt. An sieben Terminen beschäftigten sich die 16 Teilnehmer mit den rechtlichen Grundlagen der neuen Pflegeausbildung, Möglichkeiten der Theorie-Praxis-Verzahnung, Notenfindung und Transparenz im Rahmen der Anleitung und vielem mehr.

Fruchtbarer Austausch

Das Team der Berufsfachschule für Pflege, bestehend aus Abteilungsleiterin Martina Schmalbach, den Fachlehrerinnen Anke Müller, Sandra Schler sowie Fachlehrer Roland Stammel, boten im Rahmen von jeweils vier Unterrichtseinheiten interessante Themen rund um die Praxisanleitung an. Dabei fand auch ein gewinnbringender Austausch zwischen dem Lehr-/Lernbereich Schule und dem praktischen Ausbildungsort statt. Ein Highlight war für alle Beteiligten das Arbeiten mit der Simulationspuppe „Nursing Anne“. Am Ende des vielfältigen Angebots konnten zehn Teilnehmer das Zertifikat erhalten. Aufgrund der großen Nachfrage wird es im Herbst eine erneute Fortbildungsreihe geben.

Die Auszubildenden wiederum durchlaufen mit der Reform zunächst zwei Jahre eine gemeinsame, allgemein ausgerichtete Phase. Zum dritten Ausbildungsjahr können die Teilnehmer entscheiden, ob sie die allgemeine Ausbildung fortsetzen oder eine Spezialisierung in der Altenpflege oder der Kinderkrankenpflege anstreben. Auch die praktische Ausbildung läuft nach einem neuen Schema ab.

Große Verantwortung

Gerade den Praxisanleitern kommt in der praktischen Ausbildung eine große Verantwortung zu. Sie weisen die Schüler in die Aufgaben und Tätigkeiten der Pflege ein. Durch „gezielte praktische Anleitung“, das heißt geplante Anleitungssituationen, die eine Vorbereitungszeit (Ankündigung des Themas), gemeinsame Durchführung sowie eine Evaluation umfassen, sollen die Auszubildenden für die Berufspraxis fit gemacht werden. Die zuständigen Pflegefachkräfte, die die Praxisbegleitung übernehmen, tragen also wesentlich zum Kompetenzerwerb der Schüler bei. Diese Aufwertung der Praxisanleitung wird im Zuge der Reform des Pflegeberufs im Rahmen des Ausbildungsbudgets auch refinanziert.

Ein Zertifikat (24 Sunden berufspädagogische Fortbildung für Praxisanleitungen) erhielten: Martina Arok (Eduard-Mörike-Haus, Bad Mergentheim), Christine Bender (Haus am Brühlpark, Schrozberg), Elli Fleitz (Carolinum, Bad Mergentheim), Kristina Freundenstein (Carolinum, Bad Mergentheim), Stefanie Köcher (Pflegezentrum Rot am See), Yvonne Mohr (Pflege daheim, Königheim), Claudia Sorg (Seniorenhaus Köhler, Niederstetten), Claudia Stirnkorb (Spital zum Hl. Geist, Bad Mergentheim), Nancy Zetsche (Pflegezentrum Rot am See) und Renate Zilke (Emma-Weizsäcker-Haus, Creglingen). epe

