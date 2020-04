Rechtliches Notfallinstrument in der Corona-Krise genutzt

Bad Mergentheim.Nachdem der Gemeinderat aufgrund der Corona-Krise im März und April nicht tagt, hat Oberbürgermeister Udo Glatthaar ein rechtliches Notfallinstrument der Gemeindeordnung genutzt und einige Eilentscheidungen getroffen.

So stimmte Glatthaar in Sachen „Schlawinertreff“ in der Krummen Gasse in der Altstadt den Mehrausgaben für den Umbau benachbarter Räume aufgrund von Brandschutzmaßnahmen zu. Ab Herbst sollen hier weitere Unter-Dreijährige betreut werden. Die Baukosten erhöhen sich auf knapp 252 000 Euro.

Genehmigt hat der OB auch eine Erweiterung des Wildpark-Waldkindergartens um eine Gruppe samt überplanmäßigen Ausgaben für Hütte und Grundausstattung.

