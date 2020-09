Raser unterwegs

Bad Mergentheim/Wertheim.Geschwindigkeitskontrollen der Polizei wurden am vergangenen Wochenende an unterschiedlichen Stellen im Landkreis durchgeführt. Im Bereich der Bundesstraße 290 bei Bad Mergentheim war am Freitagvormittag ein 27-Jähriger zu schnell unterwegs. An der Stelle zwischen Herbsthausen und Bad Mergentheim fuhr der Mann mit seinem VW mit 147 km/h bei erlaubten 100 km/h. Die Geschwindigkeitsüberschreitung in Höhe von 47 km/h hat zur Folge, dass der 27-Jährige mit einem Bußgeld, Punkten im Fahreignungsregister und einem Fahrverbot rechnen muss. Ein weiterer Fahrer war im Bereich Wertheim unterwegs. Bei erlaubten 70 km/h fuhr der Mann mit seinem Wagen 111 km/h. Nun kommen auf den Mann ebenfalls ein Bußgeld, Punkte im Fahreignungsregister und ein Fahrverbot zu. pol

