Randale und Rauschgift

Markelsheim.Eine randalierende Gruppe Jugendlicher in der Markelsheimer Scheuerntorstraße wurde der Polizei in der Nacht zum Sonntag gemeldet. Die jungen Leute warfen kurz nach Mitternacht bei den Weingärtnern einen Stapel Weinkisten um und verteilten die Kisten noch. Die Beamten trafen die zwölfköpfige Gruppe noch in der Nähe des Geschehens an, erhoben die Personalien und ließen die 16- bis 19-Jährigen die Weinkisten wieder aufstellen. Ein 17-Jähriger, der zunächst versuchte zu flüchten, aber von einem Polizisten eingeholt wurde, stand offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen. Er hatte auch eine kleine Menge an Marihuana bei sich. Der Jugendliche wurde seinen Eltern übergeben. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.03.2020