Radler kracht in Audi

Bad Mergentheim.Ein Radfahrer ist am Mittwochnachmittag in einen Audi gekracht. Wie die Polizei mitteilt, flüchtete der Radler anschließend.

Der Unfall ereignete sich als ein 42 Jahre alter Mann in seinem Audi gegen 17.30 Uhr in der Straße „Unterer Graben“ unterwegs war. An der Kreuzung zur Mörikestraße bremste er seinen Wagen ab, um nach links abzubiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs stand der Audi einige Sekunden unbewegt auf der Straße. Dies übersah wohl ein nachfolgender Radler und krachte mit seinem Gefährt ins Heck des A4.

Sachschaden etwa 800 Euro

Der Radfahrer wurde dabei augenscheinlich nicht verletzt, denn er stieg wieder auf sein Fahrrad und flüchtete. Das Einzige, was er hinterließ ist ein Sachschaden, den die Polizei auf etwa 800 Euro schätzt. Zeugen, die den Unfall beobachteten und Angaben zum Fahrradfahrer machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07931 / 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden. pol

