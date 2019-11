„Race to Bad Griesbach“ bot wieder tolle Preise

BAD MERGENTHEIM.Was den Profis das „Race to Dubai“, ist für viele Amateur-Golfspieler in Deutschland das „Race to Bad Griesbach“. Bei dieser Turnierserie, verteilt über das ganze Jahr, werden sowohl Tagessieger als auch die Gesamtsieger ermittelt.

Die Tagessieger erhalten jeweils wertvolle lokale Gutscheine sowie Greenfee- und Übernachtungsgutscheine im Golf Resort Bad Griesbach.

Beim letzten Turnier der Serie 2019 in Bad Mergentheim wurden die Tages- und Gesamtsieger unter insgesamt 39 Spielern ermittelt.

Nach einem spannenden Tag bei sehr gutem Wetter und Platzbedingungen nahmen Spielleiter Werner Hellinger und als Veranstalter Simon Arnold vom Golf Resort Bad Griesbach die Siegerehrung vor. Die Ergebnisse wurden in drei Nettoklassen und einer Bruttoklasse gewertet. In der Nettoklasse C belegte Dagmar Wedel mit 33 Nettopunkten den dritten Rang hinter Bernd Amon mit 34 Nettopunkten. Den Tagessieg in dieser Klasse holte sich mit 36 Nettopunkten Ewald Roth.

In der Klasse B benötigte Richard Quenzer 35 Nettopunkte, um den dritten Platz zu erzielen. Zweiter mit 37 Nettopunkten wurde Jochen Hesser hinter dem Sieger Rudi Wedel (39 Nettopunkte).

In der Klasse A reichten Thomas Seethaler ebenfalls 35 Nettopunkte für den dritten Platz. Zweiter wurde nach Stechen mit 37 Nettopunkten Sven Emmert hinter Uwe Ehnes (ebenfalls 37 Nettopunkte). Den Tagesgesamtsieg mit 39 Bruttopunkten und damit drei unter Par holte sich Johannes Landwehr. In der Turnierserienwertung gab es Greenfee- und Übernachtungspreise für Bad Griesbach in Netto- und Bruttowertung. In der Nettowertung mit Handicap über 20 holte sich Georg Horn den Gesamtsieg. Das gleiche gelang Sven Emmert in der Nettoklasse unter 20. In der Bruttowertung gab es für den geteilten zweiten Platz einen Preis für Steffen Heinkel und Uwe Ehnes. Der Turniergesamtsieg ging an Edwin Gramlich. jh

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 06.11.2019