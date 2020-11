Psychologische Beratungsstelle erweitert Angebot

Bad Mergentheim.Auch digital ist künftig fachkundige Beratung möglich. Die Psychologische Beratungsstelle des evangelischen Kirchenbezirks in Bad Mergentheim bietet Kontakt auch über Mail, Video und Chat.

„Corona hat das beschleunigt, was ohnehin geplant war“, stellte Stellenleiterin Silke Hasselbach, Diplom-Sozialpädagogin (FH) und approbierte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, fest. Der allgemein verbreitete Zugang zum Internet habe die Kommunikation unter Menschen verändert. Die neuen digitalen Begegnungsräume durch soziale Medien, Messenger und Chats könnten die realen Begegnungen nicht ersetzen, aber die Möglichkeiten eines „Beisammenseins“ erweitern.

„Wir waren schon bisher ganz gut aufgestellt, aber wir nützen die Chancen digitaler Beratung“. Passgenaue, flexible und niederschwellig zugängliche Beratungsangebote, so die Stellenleiterin, wolle man auch weiterhin anbieten. Was jeweils das Richtige sei für eine gelingende Beratung, müsse geprüft und dann so angewendet werden. Doch „wir glauben daran, dass auch ohne physikalische Begegnung in Raum und Zeit eine positive Begegnung sein kann und dass auch mit Gefühlen virtuell umgegangen werden kann“. Wesentlich dafür bleibe, dass die Beratung durchgehend durch ein und denselben Berater erfolge.

Zugangsschwelle sinkt

Für Menschen, die wegen extrem langen Arbeitszeiten, wechselnden Einsätzen oder Schichtarbeit Termine nur schwer vereinbaren können, ist es nach Ansicht der Beratungsstelle durch die neue Beratungsform sogar leichter, sich beraten zu lassen. Zudem sinkt durch die Möglichkeit, anonym zu bleiben, auch die Zugangsschwelle zur Beratung. Die sei, so Silke Hasselbach, derzeit gerade für jünger Menschen wichtiger als zuvor. Durch die Corona-Beschränkungen gebe es weniger Möglichkeiten, sich zu treffen, auch in der Clique Sinnfragen zu diskutieren. Deshalb nähmen jetzt gerade die Anfragen von 20- bis 30-Jährigen deutlich zu.

Wie die digitale Beratung praktisch gehandhabt wird, erläuterte Knut Wöber, Psychologe M.Sc und Systemischer Berater. Unter der Adresse badmergentheim-psb.lagbw.net gibt es einen gesicherten Zugang zur Beratungsstelle. Die Bedienung ist nicht allzu schwer. Nach einer Registrierung kann man Mailkontakt aufnehmen oder sich zu einer persönlichen oder telefonischen Beratung anmelden. Auf einen Termin muss man dann ein paar Tage warten, denn die vorliegenden Anmeldungen werden immer mittwochs in der Teamsitzung besprochen und an die Berater zugewiesen.

Verschiedene Möglichkeiten

Wer die Chat-Beratung bevorzugt, spart lange Anfahrtswege. Auch bei einer Videokonferenz kann man sich ins Gesicht sehen – wer das nicht möchte, hat jederzeit die Möglichkeit, die Kamera abzuschalten und unsichtbar zu bleiben. Die Berater legen zudem Wert auf die Feststellung, dass die verwendete Software sicher ist und den Datenschutzvorgaben entspricht.

Die Psychologische Beratungsstelle Bad Mergentheim befindet sich im Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Härterichstraße 18 (am Bahnübergang). Neben der digitalen Anmeldung unter badmergentheim-psb.lagbw.net ist weiterhin auch telefonische Anmeldung unter 07931/8069 möglich. peka

