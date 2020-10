Prüferlizenzen erworben

Bad Mergentheim.Im Sportkreis Mergentheim fand ein Lehrgang des Württembergischen Landessportbundes zum Erwerb der Prüferlizenz für das Deutsche Sportabzeichen für Menschen mit Behinderung statt. Organisiert wurde der Lehrgang durch die Sportabzeichenreferentin des Sportkreises Mergentheim Sandra Eidel. Der TSV Markelsheim stellte hierzu seine Sportstätten zur Verfügung.

In einem Theorieteil, welcher durch die Referentin des WLSB Christine Eberle sehr interessant und kurzweilig gestaltet wurde, wurden die Teilnehmer in der notwendigen Einteilung der Prüflinge in die einzelnen Behinderungs- beziehungsweise Handicapklassen eingewiesen.

Im Anschluss fanden sowohl in der Turnhalle wie auch auf dem Sportplatz praktische Übungen der Teilnehmer statt. Hierbei wurde auf die speziellen Anforderungen in den einzelnen Disziplinen hingewiesen. Die zwölf Teilnehmer kamen aus dem ganzen Einzugsgebiet des Württembergischen Landessportbundes zu diesem Seminar ins Taubertal angereist.

Ganz besonders freute sich Sandra Eidel darüber, dass aus ihrem Sportkreis gleich sieben Teilnehmer am Lehrgang teilgenommen haben. Vom TV Bad Mergentheim waren dies Renate und Martin Rosenitsch sowie Michaela Fischer und Uwe Vetter, vom 1. FC Igersheim Claudia Ruess und Sandra Eidel sowie Arno Artz vom TSV Markelsheim. Somit können ab sofort in allen drei Vereinen Sportler und Sportlerinnen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen das Sportabzeichen des Deutschen Olympischen Sportbundes ablegen.

