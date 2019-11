Promenadenkonzert mit der Musikkapelle Dienstadt

Bad Mergentheim.Die Musikkapelle Dienstadt, eine 18-köpfige Blasmusikformation aus dem kleinsten Ortsteil Tauberbischofsheims, spielt an diesem Sonntag, 17. November, ein Konzert im Kurhaus-Großer Kursaal in Bad Mergentheim. Die Musikrichtung der Musikkapelle Dienstadt mischt sich mit verschiedener Stilistik. Sie stammt aus Regionen Österreichs, der Slowakei und Böhmen/Tschechien. Am Promenadenkonzert in Bad Mergentheim werden böhmisch-mährische Musikstücke sowie moderne Arrangements zu hören sein. Titel wie „Erinnerung an Ernst Mosch“ „5 Hof Polka“ und „You rase me up“ sind dabei nur eine kleine Auswahl derer, die von den Musikern der Musikkapelle Dienstadt zu ihrem Besten gegeben werden. Außerdem werden bekannte Melodien von Ernst Mosch zu hören sein. Beginn ist um 10.30 Uhr im Kurhaus-Großer Kursaal. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung im Kurhaus der Großen Kreisstadt ist frei. Bild: Musikkapelle

