Promenadenkonzert in der Wandelhalle

Bad Mergentheim.Die Musikkapelle Wachbach gibt am Sonntag, 20. Oktober, um 10.30 Uhr in der Wandelhalle ein Promenadenkonzert. Dirigent Werner Gebert hat für die Gäste ein buntes Programm an Melodien zusammengestellt. Dieses erstreckt sich von der klassischen Blasmusik über Filmmusik bis hin zu Kultschlagern. Zu Beginn des Promenadenkonzertes präsentiert sich die Jugendkapelle der Musikkapelle Wachbach mit ein paar Musikstücken unter der Leitung der Dirigentin Claudia Wallny. Der Eintritt ist frei. Bild: Musikkapelle

