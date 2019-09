Programm „Fit in den Herbst“

Althausen/Neunkirchen.Das Herbstprogramm der Freizeitsportabteilung des TSV Althausen-Neunkirchen beginnt gleich nach den Sommerferien am Mittwoch, 11. September. Auch Nichtmitglieder können sich anmelden.

„Qigong“ mit Manfred Büchner ist immer mittwochs ab 11. September von 20 bis 21 Uhr (zehnmal) in der Turn- und Festhalle Althausen. Anmeldung unter Telefon 07931/42529. „Brainfitness“ mit Birgit Adonyi findet erstmals am 19. September von 18 bis 19 Uhr (zweimal) in der Turn- und Festhalle Althausen statt. Anmeldung unter Telefon 07931/9612382. „Skigymnastik“ mit Biggi Götz gibt es samstags ab 5. Oktober von 16 bis 17 Uhr (viermal) in der Turn- und Festhalle Althausen. Anmeldung unter Telefon 07931/9612382. „Fit mit Pom“ ist donnerstags ab 10. Oktober von 18 bis 19 Uhr (zehnmal) in der Turn- und Festhalle Althausen. Anmeldung unter Telefon 07931/42529.

Anmeldungen auch an freizeitsport@tsv-althausen-neunkirchen.de. Weitere Informationenauf der Homepage www.tsv-althausen-neunkirchen.de Freizeitsport - Aktuelles.

