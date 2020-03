Programm der VHS

Bad Mergentheim.„Bildung für alle“ lautet das Motto des aktuellen Programms für das Frühjahr-/Sommer-Semester 2020 der Volkshochschule (VHS) mit ihren Außenstellen. Schwerpunkt ist die Kursreihe „Geschichte vor der Haustüre – Hohenlohe historisch“. Die Auftaktveranstaltung „Ortsgeschichte im Gespräch“ findet am Freitag, 13. März, um 18 Uhr in Kupferzell (Akademie für Landbau und Hauswirtschaft, Schloßstraße 1) statt.

Ebenfalls Höhepunkte sind etwa Betriebsbesichtigungen bei der „Bass“ in Niederstetten (Freitag, 6. März) und bei Würth Industrie Service (24. Juni, 15. Juli), der Philosophiekurs „Kann Philosophie trösten?“ (ab Mittwoch, 20. Mai, jeweils 18.30 bis 20 Uhr; fünf Termine) sowie eine Studienfahrt „Wien an Ostern“ vom 10. bis 13. April.

Historische Heimatkunde

Weitere Angebote sind unter anderem Kurse zu Verbraucherfragen (von Fahrradreparatur bis Rente), zu Erziehung und Familie , zur Persönlichkeitsentwicklung sowie zur Heimatkunde (etwa Rundgang durchs historische Igersheim am Samstag, 20. Juni, von 14.30 bis 16.30 Uhr).

Musicalfahrten führen nach Stuttgart zu „Tanz der Vampire“ (Stage Palladium Theater, Sonntag 26. April, 10 bis 19 Uhr) und nach Schwäbisch Hall zu „Der kleine Horrorladen“ (Freilichtbühne, Samstag, 11. Juli, 17 bis 23.45 Uhr). Zu den Höhepunkten des Programmbereichs „Kultur-Gestalten“ zählt eine Kursreihe zur elementaren Musikpädagogik für Frauen in Kooperation mit der Jugendmusikschule Bad Mergentheim. Dabei heißt es „Rhythmus aktiv, kreativ, informativ“ ab dem 20. April sowie ab 11. Mai mit jeweils drei Terminen montags von 19 bis 20.15 Uhr.

Praxis in Instrumentalmusik

Praxis in Instrumentalmusik vermitteln Kurse beispielsweise in Cajón, Tin Whistle oder Gitarre. Neue Angebote in der Programmsparte „Gesundheitsbildung“ sind „Vini Yoga“ (ab 20. April, montags 9.30 bis 11 Uhr, zehn Termine), „All-in-Workout“ (mittwochs 18 bis 19 Uhr) und „Schnell gekocht – ohne Convenience Food“ mit Martina Gutschick-Hellinger (ab 27. April, montags 18.30 bis 21.30 Uhr, zwei Termine). Diverse bestehende Gesundheitskurse etwa zu Yoga und Entspannung, Bewegung und Fitness, Rücken- und Körpergymnastik sowie bewusster Ernährung werden sowohl am Standort Bad Mergentheim als auch an den drei Außenstellen Igersheim, Weikersheim und Niederstetten angeboten. Im Bereich Fremdsprachen gibt es Grund- oder Aufbaukurse in Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch, sondern auch in Finnisch, Japanisch, Neugriechisch, Niederländisch, Polnisch, Schwedisch, Türkisch, Ungarisch und Farsi (Persisch).

Weitere Informationen und Anmeldungsmöglichkeiten unter www.vhsmgh.de oder vor Ort im Alten Rathaus, Marktplatz 1, Telefon 07931 / 574300 oder -4306; Fax 07931 / 57-4907; E-Mail vhs@bad-mergentheim.de. pwd

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.03.2020