Pralles und oft melancholisches Leben

Schon kurz vor Beginn des Konzerts in der Wandelhalle war die besondere Stimmung zu greifen: Während Einzelne noch um Karten anstanden, summten dort schon manche leise „Suzanne“.

Bad Mergentheim. Gut 300 Zuhörer, fast komplett aus der Ü50-Generation: Ein Zeitreise- und Gedenkkonzert. Was da – schon im Vorfeld - doch alles mitschwang: alte Träume, erste Lieben, politische Hoffnungen und Utopien, Melancholie und Nostalgie. Leonard Cohen lauschte man andachtsvoll, leise mitwippend.

Damals – und heute? „The Leonard-Cohen-Project mit „Songs Of Love And Hate“. Drei Schwaben: Sänger und Gitarrist Jürgen Gutmann, gebürtiger Esslinger, Jahrgang 1959; Manuel Dempfle, Gitarrist und dezenter Co-Sänger, Jahrgang 1958, gebürtiger Lindauer; und Thomas Schmolz, Gitarrist, mit Geburtsjahr 1971 jüngster im Bunde, gebürtiger Stuttgarter.

Drei Cohen-Fans, die dem Dichter und Musiker seit sechs Jahren mit „The Leonard-Cohen-Project“ ein Denkmal setzten, wie er es sich schöner, liebevoller, inniger und nachdenklich-poetischer kaum wünschen könnte - ganz ohne Brimborium, Aneignung oder eigenen Starkult, dafür mit großer Aufmerksamkeit für Cohens leise, feine, schwingende Seite, den Menschen, den Poeten, den Künstler. Cohens Songs ebenso andächtig zu lauschen wie einst: Gar kein Problem bei dieser Gruppe, die ihn fürs Publikum wieder ganz nah heranzoomen, authentisch, akustisch, in Konzentration auf die Frohen Lieder.

Kurze Informationen

Gutmanns Stimme: das passt, ist nirgends Double, nicht zwanghaft nachgemacht, sondern in sich ganz echt. Mit „Suzanne“ eröffneten sie das Konzert, führten weiter über die „Sisters of Mercy“ zu „So long, Marianne“.

Gutmann verlässt sich nicht darauf, dass das Publikum die Texte noch genau kennt, führt, angereichert mit kurzen Informationen über Entstehungsgeschichte und immer wieder die Lebenssituation des Poeten, in die Songs ein, schon während der Teilübersetzungen eintauchend in das folgende Lied.

Sie lassen Raum fürs Einschwingen und Miterleben, schaffen es, mit – samt Zugabe – 20 Songs von Cohen und engen Freunden das Publikum mitzunehmen in ein prall volles, oft melancholisch geprägtes Leben, nehmen es mit auf die griechische Insel Hydra, lassen Begegnungen zu auch mit Marianne Ihlen und Janice Joplin, ermöglichen es, an Lebenswendungen Rückzügen, Abschieden teilzuhaben – und die Musik regelrecht einzuatmen.

Annähernd zweieinhalb Stunden verbrachte das Publikum mit einem schwäbischen Trio – und Leonard Cohen, und nur allzu gern hätten sie noch weiter gelauscht diesen weichen, leicht wogenden Klängen, die zu Sternenlichtphilosophien und Sandgefühl zwischen den Fingern verleiten.

Im weit gespannten Bogen reiste das Publikum mit, über „Hey, That’s No Way to Say Goodbye“ und „Famous Blue Raincoat“ hin zu den immer existentielleren Fragestellungen wie „Who by Fire“ und dem fast schon prophetischen „First We Take Manhatten“.

Nein, auf das entwürdigende Spiel des Zugaben-Herausklatschens wollten sie sich nicht einlassen.

Lieber freiwillig, und mit der Vorankündigung: Genau vier gibt es. Der Schlussakkord hatte es in sich: „If It Be Your Will“, „Dance Me to the End of Love“, „Anthem“ und „Hallelujah“. Ganz, ganz leise summte das Publikum mit. Die stehende Ovation galt dem Trio für ein wunderbares Zuhörkonzert - und natürlich Leonard Cohen, der vielleicht ja von irgendwoher ebenfalls lauschte.

