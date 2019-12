Pralle und plastische Anschaulichkeit

In der Schlosskirche gab der Bad Mergentheimer Kammerchor sein Adventskonzert.

Bad Mergentheim. Johann Sebastian Bachs Kantate „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ und Felix Mendelssohn-Bartholdys Hymne „Hör mein Bitten“ bildeten die musikalischen Schwerpunkte in einem stimmungsvollen und abwechslungsreichen „Adventskonzert“ in der zu diesem Anlass gut besuchten Schlosskirche. Es präsentierten sich Kammerchor und Kammerorchester Bad Mergentheim zusammen mit zwei Gesangssolisten unter der Leitung von Felix Krüger. Dieser hat als Nachfolger von Wolfgang Kurz vor gut einem Jahr diese Aufgabe übernommen.

Ergänzt wurde das vielfältige und umfangreiche Programm durch sechs weitere Stücke von Bach und Händel, dazu gegeben wurden das „Winter“-Konzert aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten“. Letztere boten dem Kammerorchester, das unter dem wachen und umsichtigen Dirigat von Felix Krüger mit einer ausgeruhten Händel-„Sinfonia“ das Konzert eröffnet hatte, eine schöne Gelegenheit, um seine Kompetenz auch für anspruchsvolle Aufgaben unter Beweis zu stellen. Felix Burkhardt übernahm hier mit zupackender Energie und Brillanz den Solopart der Violine.

Vivaldis „Winter“ war voll praller und plastischer Anschaulichkeit in den raschen Ecksätzen und dazu klanglicher Delikatesse im Largo. Johann Sebastian Bachs bekannte, 1731 entstandene, siebenteilige und auf einem Lied von Philipp Nicolai basierende Kantate erhält ihren besonderen Reiz aus der Verbindung von volkstümlichen (in den drei Chorälen) und künstlerisch anspruchsvollen (in den durch zwei, jeweils durch Rezitative eingeleiteten Duett-Arien) Elementen.

Für die beiden Arien, in denen sich je ein Sopran und Bass im Wechselgesang gegenüberstehen, standen in Person von Anke Háiková Endres, die mit ihrem zierlichen, lichten Sopran an diesem Abend auch das Rezitativ des wegen Erkrankung verhinderten Tenors Dong-Sin Lee übernahm, und des Bassisten Martin Jetter zwei mehr als nur kompetente Interpreten zur Verfügung, die mit solider Technik, lebendigem Affekt und feiner Koloristik und Charakterisierungskunst für Glanzlichter der Aufführung sorgten. Die beiden von Sopran und Bass ausgeführten Rezitative überzeugten durch sorgfältige Artikulation und Verständlichkeit und ausgefeilte Diktion.

Besonders die zweite Arie „Mein Freund ist mein..“, worin das Gesangsduett sich durch Hinzutreten einer Solo-Oboe (die Musikerin erhielt am Ende zu Recht einen Sonderapplaus) zum Terzett erweitert, überzeugte mit ihrem klanglichen Facettenreichtum und fein ausgearbeiteter Expressivität. Der Kammerchor wartete im Anfangs- und Schlusschoral (dem prächtigen „Gloria“) mit blühendem, beseeltem Klang auf. Im Mittelstück „Zion hört die Wächter singen“, machte sich das Fehlen jüngerer Tenöre etwas bemerkbar. Felix Mendelssohn-Bartholdys für Solosopran, Chor und Orgel bzw. Orchester geschriebene Hymne „Hör mein Bitten...“ hinterließ mit ihrer Wärme und Emotionalität ebenfalls einen starken Eindruck. Das vierteilige Werk verbindet romantische Empfindung und Klanglichkeit mit Einflüssen Bachs und Palestrinas in der Satztechnik.

Solistin Anna Hájková Endres verband dabei exquisite Gesangskultur mit anrührender Zärtlichkeit und Innigkeit des Vortrags, aufmerksam und engagiert begleitet von Kammerchor und -orchester unter Leitung von Felix Krüger.

Zum Ausklang des Adventskonzerts in der Schlosskirche war einmal mehr Bach angesagt: Mit zwei bekannten Chorälen, dem zügig dahinfließenden „Wohl mir, dass ich Jesum habe“(aus der Kantate „Herz und Mund und Tat und Leben“) und dem feierlich getragenen, festlich gehobenen „Ach mein herzliebes Jesulein“, in die eine sauber gesungene, in allen Lagen präsente Chorfuge „Ehre und Preis sei Gott in der Höhe“(aus dem „Magnificat“) eingeschaltet war. Für den minutenlangen, sehr herzlichen Applaus in der Schlosskirche bedankten sich Kammerchor und -orchester Mergentheim unter der Leitung von Felix Krüger noch mit einer bereits zuvor gesungenen Nummer, diesmal mit anderem Text: „Jesus bleibet meine Freude“.

