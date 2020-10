Polizisten bespuckt und geschlagen

Künzelsau.Eingeschaltetes Warnblinklicht, ein platter Reifen und ein fehlendes Kennzeichen: Als eine Streifenwagenbesatzung in der Nacht auf Samstag in Künzelsau einen auffälligen Pkw im Straßenverkehr bemerkte, folgte eine allgemeine Verkehrskontrolle.

1,6 Promille

Der 27-Jährige zeigte während des Gesprächs gegen 1 Uhr in der Nacht deutliche Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 1,6 Promille. Er bestand darauf trotzdem weiter zu fahren. Als die Streifenwagenbesatzung den 27-Jährigen aufforderte, das Auto zu verlassen, tat er dies zunächst, kletterte dann jedoch zurück auf den Sitz und wollte das Auto starten. Die Polizeibeamten hielten ihn von der Fahrt ab und holten ihn zurück aus dem Fahrzeug. Währenddessen beschimpfte dieser die Beamten und schlug einen 26-jährigen Polizisten. Infolge legten ihm die Polizisten Handschließen an und setzten ihn in einen Streifenwagen.

Heftig gewehrt

Hierbei wehrte er sich gegen die Maßnahme und versuchte sich aus den Haltegriffen zu lösen, was ihm jedoch nicht gelang. Im Streifenfahrzeug versuchte er, mit den Füssen gegen den Sitz zu treten und schlug gegen die Innentür.

Unfall in Kreisverkehr

Dann öffnete er die Seitenscheibe des Autos und spuckte den 26-Jährigen Polizisten durch das geöffnete Fenster aus an. Danach brachte ihn die Streifenwagenbesatzungen für eine Blutentnahme ins Revier, wo er zunächst in einer Zelle untergebracht wurde bis eine Bekannte ihn abholte. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann während der Fahrt mit dem Auto bereits in einem Kreisverkehr einen Unfall hatte, wobei kein Fremdschaden entstand. pol

