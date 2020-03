Polizisten bei Kontrolle beleidigt

Bad Mergentheim.Am Skaterplatz im Stadtpark von Bad Mergentheim hielten sich am Freitagabend, gegen 18.00 Uhr, drei Personen auf. Eine Streife der Bereitschaftspolizei, die in der aktuellen Corona-Lage das Polizeirevier Bad Mergentheim bei Präsenzmaßnahmen unterstützte, sprach die Personen, zunächst mittels Lautsprecher, an und bat darum, den Auflagen der Corona-Verordnung nachzukommen.

Aufforderung nicht gefolgt

Die 29, 33 und 34-Jahre alten Männer kamen der Aufforderung jedoch nicht nach. Vor diesem Hintergrund wurde durch die Beamten eine Personenkontrolle durchgeführt. Hierbei beleidigte einer der Männer einen Polizisten. Neben der Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz kommt auf den 33-Jährigen nun auch eine Strafanzeige wegen Beleidigung zum Nachteil eines Polizeibeamten zu. pol

