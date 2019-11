Polizeieskorte für Frühchen

Bad Mergentheim.Eine Polizeieskorte hat ein Frühchen einen Teil des Weges vom Caritas-Krankenhaus in eine Spezialklinik begleitet.

Der kleine Junge war am Donnerstag im Caritas Krankenhaus viel zu früh auf die Welt gekommen. Der Neugeborene musste aufgrund seines bedrohlichen Zustands sofort in eine Spezialklinik verlegt werden. Allerdings waren heftige Bremsvorgänge und starkes Beschleunigen wegen des Gesundheitszustands des Kleinen unbedingt zu vermeiden.

Daher fuhr eine Streife mit Blaulicht bis zur Landesgrenze vor dem Rettungswagen her, um für freie Fahrt für den kleinen Patienten zu sorgen. Dort wurde der Krankentransport fliegend an die bayrische Polizei übergeben. Auch hier ging die Fahrt reibungslos weiter. Am Ende wurde der kleine Junge dann sogar von einer Escorte von fünf Streifenwagen bis ins Krankenhaus begleitet. Das Kind lebt und ist soweit stabil. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.11.2019