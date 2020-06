Polizei sucht Zeugen

Bad Mergentheim.Ein weißer Transporter touchierte Samstagnacht beim Ausparken einen abgestellten Pkw in Bad Mergentheim. Gegen 23.15 Uhr parkte der Transporter am Hans-Heinrich-Ehrler-Platz aus und beschädigte den dahinter geparkten Opel Astra. Aus dem hinter dem Opel geparkten Cabrio stiegen daraufhin zwei Männer aus und unterhielten sich mit den zwei Insassen des Transporters. Nach kurzer Zeit fuhren beide Fahrzeuge davon. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von zirka 2000 Euro und wird nun von der Polizei gesucht. Zudem sollen sich die zwei Insassen des Cabrios als Zeugen melden. Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder den vier Personen werden beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931/54990, entgegengenommen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.06.2020