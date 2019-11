Polizei sucht Zeugen

Bad Mergentehim.In Bad Mergentheim soll sich am Samstagmittag ein Verkehrsunfall ereignet haben – Zeugen gibt es aber bislang keine, wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt. Die Beamten waren von einem 23-Jährigen ins Krankenhaus gerufen worden, der sich dort laut Polizeibericht wegen angeblicher Unfallfolgen zur Behandlung befand. Er berichtete den Beamten, dass er gegen 13.30 Uhr mit seinem Fahrrad gerade im Kreisverkehr Herrenwiesenstraße/B 290 unterwegs gewesen sei, als ihn ein silberfarbenen BMW M 5 angefahren habe. Dieser habe sich dann einfach davongemacht und den jungen Mann liegen gelassen. Der Fahrradfahrer habe sich daraufhin selbstständig ins Krankenhaus begeben, von wo er auch die Beamten verständigte. Da diese Zweifel an den Angaben des Radlers hegen, hofft die Polizei auf Zeugen. Wer den Unfall oder den Radfahrer zur angegebenen Zeit gesehen hat, meldet sich unter der Telefon 07931/54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim. pol

