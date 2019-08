Polizei sucht Zeugen

Bad Mergentheim.Einfach weitergefahren ist ein Unbekannter mit seinem Auto am Mittwoch zwischen 13.15 Uhr und 17.30 Uhr, nachdem er einen geparkten Fiat beschädigte. Das Auto parkte auf einem Parkplatz in der Lothar-Daiker-Straße. Der Unfallverursacher muss beim Ein- oder Ausparken den Fiat touchiert haben, so dass Schaden in Höhe von knapp 1500 Euro entstand. Ein aufmerksamer Zeuge konnte den Unfall beobachten und hinterließ an dem beschädigten Pkw einen Hinweis zum Verursacher. Allerdings benötigt die Polizei noch weitere Angaben des Zeugen, hat jedoch keine Personalien von ihm. Dieser wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim unter Telefon 07931 / 54990 in Verbindung zu setzten. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.08.2019