Polizei kontrollierte am Ortsausgang

Bad Mergentheim.Im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle „Wohnungseinbrüche“ haben am Mittwochnachmittag Polizeikräfte am südlichen Bad Mergentheimer Ortsausgang zwischen Eisenbergkreisel und „Esso“-Tankstelle Fahrzeuge kontrolliert. Wie die Pressestelle der Polizei auf FN-Anfrage mitteilte, würden solche Kontrollen regelmäßig an verschiedenen Orten durchgeführt, um so Einbrechern auf ihren Transport- und Fluchtwegen habhaft zu werden. Neben Sichtkontrollen (Ladung, Gepäck, einschlägiges Werkzeug) würden auch Personenkontrollen vorgenommen. Auch mutmaßliche Täter, die zu Fahndung ausgeschrieben sind, sollen so dingfest gemacht werden. Über konkrete Ergebnisse der Kontrolle informierte die Polizei nicht. mrz

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.03.2020