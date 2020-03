Polizei findet Beute und Verdächtigen

Bad Mergentheim.Nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft hat die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie es im Polizeibericht heißt, war in der Nacht zum Donnerstag in das Juweliergeschäft am Hans-Heinrich-Ehrler-Platz eingebrochen worden. Die Polizei wurde gegen 2 Uhr per Notruf informiert. Beim gewaltsamen Eindringen in die Geschäftsräume hatte der Täter einen Sachschaden von circa 6000 Euro verursacht. Aus dem Laden sowie dem Schaufenster stahl er einige Schmuckstücke im Wert von ca. 4000 Euro. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung wurde durch eine Streife des Polizeireviers ein Tatverdächtiger festgenommen, bei dem ein kleiner Teil der Beute entdeckt wurde. Durch weitere Fahndungsmaßnahmen konnte wenig später ein Großteil der Beute in einer Hecke aufgefunden werden. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.03.2020