Politisches Signal für Naturwärme

Naturwärme, sprich Holzhackschnitzel, oder Gas? Um diese Frage drehte sich die Ratsdebatte in Sachen Neubaugebiet „Auenland III“.

Bad Mergentheim. Einstimmig votierten die Stadträte und der Oberbürgermeister am Ende für die Ausweitung des Naturwärmenetzes und den Anschluss des riesigen Neubaugebiets „Auenland III“ (am Stadtrand Richtung Igersheim) an das bestehende Wärmenetz des Stadtwerks Tauberfranken. Es wird aber keinen Anschlusszwang für die Bauherren geben – nur eine Gasleitung als Alternative vor der Haustüre eben auch nicht.

Die Diskussion war munter, auch wenn sich nachher alle wieder hinter dem eingebrachten Beschlussantrag versammelten. OB Udo Glatthaar sprach einleitend von einem „politischen Signal“ pro Naturwärme und damit auch pro Stadtwerk. Alexander Hay (CDU) fragte jedoch laut nach dem Erreichen der Kapazitätsgrenze für das Naturwärmekraftwerk, das über die Jahre so viele Kunden in der Stadt gewonnen habe und laut Aussagen der Stadtwerk-Geschäftsführung in der Öffentlichkeit schon 2017 seine Maximalauslastung erlangt habe. Seither würde doch mit Hilfe von Gaskesseln die Kapazität erhöht, so Hay. Um keinen Etikettenschwindel zu betreiben, müsste also die Verfeuerung von Hackschnitzeln ausgeweitet werden, meinte der CDU-Mann. Widerspruch kam von Stadtbaudirektor Bernd Straub, der die Effizienzsteigerung des bestehenden Naturwärmekraftwerkes betonte, wenn das Fernwärmenetz in der Stadt auf das „Auenland III“ ausgeweitet würde und die vorhandene Wärme aus dem Kreislaufsystem auf dem Rückweg ins Kraftwerk noch ausgenutzt werden könnte. Auch OB Glatthaar sprach vom „zusätzlichen Nutzen rückgeführter Wärme“, aber auch von Ausbauplänen für das Naturwärmekraftwerk. Thomas Tuschhoff (Grüne) ergänzte später noch, dass das Stadtwerk für das Abfangen der Spitzenlast mit Gas zusätzlich zu den Holzhackschnitzeln arbeite.

CDU-Stadtrat Karl Kuhn fragte dann ganz deutlich in die Runde: Kein Gas im „Auenland III“ – „wollen wir das?“ Er verwies auf das derzeit große Interesse vielerorts, auch in Bad Mergentheim, in Sachen Gas. Das Signal pro Naturwärme im „Auenland III“ fiel schließlich eindeutig aus.

