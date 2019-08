Pokal-Runde: Wachbach besiegt Edelfingen

In der zweiten Pokalrunde des Hohenoher Bezirkspokals besiegte der SV Wachbach im Bezirksligaduell den Aufsteiger SV Edelfingen mit 5:1-Toren. Beide Mannschaften mussten mehrere Spieler ersetzen, was sich vor allem in Hälfte zwei für Edelfingen bemerkbar machte. Paul Francois Essomba (21. Minute) brachte Edelfingen in Führung, Jan Thomas (39.) glich noch vor der Pause aus. Neuzugang Patrick Peppel besorgte die Wachbacher 2:1-Führung (54.), die Marco Schmieg mit zwei Toren (68./87.) und erneut Jan Thomas (90.) auf 5:1 ausbauten. Wachbach spielt nun am Mittwoch zu Hause gegen den SV Westheim, der ebenfalls in die Bezirksliga aufgestiegen ist. Anstoß ist um 18 Uhr. Das Bild zeigt Efrem Ghirmay (links) und zudem Wachbachs Kapitän Florian Dörner. rst/Bild: Robert Stolz

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.08.2019