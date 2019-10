Plätze frei für Assisi-Fahrt

Bad Mergentheim.Die Gemeindefahrt der Katholischen Kirchengemeinde Bad Mergentheim führt in die Stadt des Hl. Franziskus nach Assisi.

Gestartet wird am Montag, 28. Oktober, um 2 Uhr in Bad Mergentheim, die Rückkehr ist am Samstag, 2. November, gegen Mitternacht. Ein Kostenbeitrag wird erhoben.

Die Reiseleitung hat wieder das Gemeindefahrtteam Markus und Joachim Veith sowie Hariolf Scherer übernommen. Geistliche Begleitung erfolgt durch Vikar Dr. Guido Bömer. Kurzfristig sind noch drei Plätze frei geworden.

Interessierte können sich im Pfarrbüro anmelden. Für alle Teilnehmer findet am Samstag, 19. Oktober, ein Informationsabend um 19.30 Uhr im Mariensaal des Katholischen Gemeindehauses, Marienstraße, statt. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.10.2019