Philosophie erleben

Bad Mergentheim.Eine Führung auf dem rund drei Kilometer langen Bad Mergentheimer Philosophenweg findet am Freitag, 17. Juli für Gäste und Einheimische statt. Dabei werden die zwanzig am Weg angebrachten philosophischen Weisheiten auf unterschiedliche Art und Weise erschlossen und erläutert. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr am Brunnen vor dem Haus des Gastes im Kurpark. Veranstalter ist der Arbeitskreis Philosophenweg, eine Kooperation von Katholischer Erwachsenenbildung, Kulturverein und Kurseelsorge.

