Pfarrer Meiser geht in Ruhestand

Stuppach/Rengershausen.Mit Wirkung zum 1. Mai hat der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Dr. Gebhard Fürst, die Bitte um Versetzung in den Ruhestand von Basilius Meiser, Pfarrer der Kirchengemeinden Stuppach, Rengershausen und Laibach angenommen. Gleichzeitig schreibt der Bischof: „Es ist mir ein aufrichtiges und persönliches Anliegen, Ihnen am Ende Ihres aktiven Dienstes in unserer Diözese von ganzem Herzen zu danken. Ich danke Ihnen für Ihren Dienst als Seelsorger in den Pfarreien. Für Ihre Predigt und Ihr Glaubenszeugnis, für Ihr Opfern und Beten sage ich ein dankbares Vergelt es Gott.“

Der im Jahr 1950 in Quierschied/Saar geborene Meiser wurde 1976 in der Abteikirche Tholey zum Priester geweiht. Nach Diensten in der Benediktinerabtei in Wimpfen war er Vikar in St. Augustinus, Heilbronn und wirkte in Offenau und Bad Friedrichshall-Duttenberg. Ins Dekanat Mergentheim kam er 1989: Nach einer gut zweijährigen Zeit als Pfarrverweser in den Pfarreien Maria Krönung in Bad Mergentheim-Stuppach, St. Leonhard in Rengershausen mit der Filialkirchengemeinde St. Pius in Dörzbach-Laibach wurde er im Sommer 1991 Priester der Diözese Rottenburg-Stuttgart und Pfarrer der Gemeinden Stuppach, Rengershausen mit Laibach.

Zum Leitender Pfarrer der schon bisher zur Seelsorgeeinheit „Heilig Kreuz“ gehörenden Gemeinden Stuppach und Rengershausen mit Laibach hat der Bischof ab 1. Mai Pfarrer Bogdan Stolarczyk aus Wachbach ernannt. Die offizielle Einsetzung von Pfarrer Bogdan Stolarczyk ist für Mitte Juni geplant.

Eine offizielle Verabschiedung für Pfarrer Basilius Meiser kann im Moment nicht stattfinden, wird aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Laut Dekan Ulrich Skobowsky verliert das Dekanat ein Urgestein und einen leidenschaftlichen Prediger, der sich selbst immer selbst als „Klostermann“ verstand. kk

