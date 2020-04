Pfarrer beweisen beachtliche Kreativität

Ostern feiern in Zeiten der Corona-Krise – das heißt vor allem auch, digitale Angebote zu nutzen oder allein zu beten im Gotteshaus.

Main-Tauber-Kreis. Alle Gottesdienste sind angesichts der Corona-Pandemie untersagt. Beachtlich kreativ reagieren darauf die evangelischen Kirchengemeinden des Weikersheimer Kirchenbezirks.

Der Schreck saß tief bei den Pfarrerinnen und Pfarrern, als die Landesregierung am 17. März ihre Corona-Verordnung erließ und fast täglich neue Verschärfungen eintrafen.

Nicht nur, dass die Kindergärten geschlossen wurden, von denen viele in kirchlicher Trägerschaft sind – nein: alle Versammlungen wurden verboten und ausdrücklich auch die Gottesdienste in den Kirchen.

Übrig blieben Beerdigungen, aber nur im Freien im ganz kleinen Kreis, sowie Taufen und Trauungen in Lebensgefahr.

„Was dürfen wir in unserer Gemeinde eigentlich noch anbieten?“, fragten sich auch die Kirchengemeinderäte, die sich in Telefongesprächen oder Mail austauschten – eine normale Sitzung wäre ja wegen der Ansteckungsgefahr viel zu gefährlich gewesen und nicht überall hat man die technischen Möglichkeiten zu einer Videokonferenz. Nicht immer schien das Amtsdeutsch eindeutig und was der Oberkirchenrat in Stuttgart dazu schrieb, ließ Fragen offen. Die Pfarrämter mussten geschlossen werden, und Hausbesuche waren abgesehen von Ausnahmefällen auch nicht mehr erlaubt. Selbst Trauergespräche mit den Angehörigen sollte man am Telefon führen.

Inzwischen wurde es zur Gewissheit: Auch an Karfreitag und Ostern, den höchsten Feiertagen der Christenheit, bleiben die Kirchentüren geschlossen und es gibt keinen einzigen Gottesdienst. Einzelne dürfen noch hineinschlüpfen ins Gotteshaus – aber nur zum Gebet. Mehr als zehn Personen dürfen sich nicht gleichzeitig drinnen aufhalten und alles, was an eine Versammlung erinnert, bleibt verboten. Das alles ist schlimm für eine Religion, bei der die Gemeinschaft der Gläubigen eine zentrale Rolle spielt.

Nach dem ersten Entsetzen entfalteten die Pfarrer eine ganz außergewöhnliche Kreativität, um den Kontakt zu ihren Leuten nicht zu verlieren. Zunächst entstanden kurze Predigten mit Gebeten, etwa in Elpersheim, die per Mail zu haben waren. Spontan entschlossen sich Ehrenamtliche in Nassau, sie auf Papier im ganzen Ort zu verteilen. Dann nutzte man zur Verbreitung die Homepage des Kirchenbezirks www.kirchenbezirk-weikersheim.de.

Am Sonntagmorgen kann man so Gottesdienst feiern - allein zu Hause, doch verbunden mit der Gemeinde. In Bad Mergentheim erklingen aus dem Lautsprecher die Wochenlieder von der Schlosskirchenorgel, in Elpersheim wurden vorhandene Aufnahmen der Chöre eingespielt. Igersheim bietet täglich eine Betrachtung. Weitere Kirchengemeinden haben sich inzwischen eingereiht.

Besondere Aktivitäten zum Mitfeiern eines „Gottesdienstes zu Hause“ entfalten einige Gemeinden von Gründonnerstag bis Ostermontag. Die Edelfinger Pfarrerin bietet Gebetsvorschläge für die Gottesdienstzeiten.

In Standorf-Oberndorf wird Familie Tripps mit den Posaunen am Ostersonntag um 10 Uhr Osterlieder von ihrem Balkon aus hinaus ins Rindbachtal blasen. Weikersheim und Neubronn bieten auf der Homepage geistlich-musikalische Impulse an. Im Caritas-Krankenhaus gibt es Gottesdienst-Übertragungen (am Ostersonntag sogar ökumenisch) in die Zimmer. Finsterlohr präsentiert ein Video zum Ostergarten und auch Wildentierbach zeigt seinen Gottesdienst im Film. An einigen Orten, so in Althausen, Bad Mergentheim, Edelfingen und Neunkirchen, sind die Pfarrerinnen oder Pfarrer zur Gottesdienstzeit in ihren Kirchen anzutreffen und stehen unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln für ein Gespräch zur Verfügung. Aber es muss dabei bleiben: Nie dürfen mehr als zehn Leute gleichzeitig in der Kirche sein. Das legt die Corona-Verordnung fest.

Das gilt auch für die Kirchen, die täglich geöffnet sind, etwa die Bad Mergentheimer Schlosskirche oder die „Radwegkirche“ Edelfingen. Für viele Christen gehört die Feier des Abendmahls zu den Festtagen. In der Kirche geht das nicht, aber die Kirchenleitung hat für die Zeit der Coronakrise erlaubt, dass in den Familien Abendmahl gefeiert werden kann – ganz ohne Pfarrer. Auch dafür findet sich eine Anleitung auf der Homepage. Ein „Karfreitagsfeuer“ gibt es zur Todesstunde Jesu, am Karfreitag um 15 Uhr, vor der Edelfinger Kirche. Da kann man, so Pfarrerin Barbara Wirth, „sein altes Ego sterben lassen“ und Zettel dazu im Feuer verbrennen. Am Ostersonntag ab 6.30 Uhr brennt dort ein Osterfeuer, an dem man seine mitgebrachte Osterkerze anzünden kann.

Zum „Oster-Weg – Aufbruch ins Leben“ lädt Kurpfarrerin Angelika Segl-Johannsen am Ostermontag Einzelne oder Familien ein. Anhand von Texten und Gebeten, die sich auf der Homepage finden, geht man eine selbst gewählte Runde, die in der Bad Mergentheimer Schlosskirche endet. Dort stehen Osterkerzen zum Mitnehmen bereit, auch die Kurpfarrerin ist zur Gottesdienstzeit anwesend.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.04.2020