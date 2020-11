Bad Mergentheim.Die Polizei Bad Mergentheim hat am Montag gegen 22.30 Uhr einen Peugeot aus dem Verkehr gezogen, der in der Vergangenheit bereits mehrfach durch seinen lauten Auspuff aufgefallen war. Der 21-jährige Besitzer des Wagens kam einer Polizeistreife auf der Bundesstraße 290 entgegen und wurde anschließend in der Hangstraße kontrolliert.

Bei der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Mann mehrere Veränderungen, unter anderem an den Scheinwerfern und an der Abgasanlage, vorgenommen hatte. Durch die Veränderungen war der Peugeot nicht mehr verkehrssicher und wurde stillgelegt. Den Besitzer erwartet nun ein Bußgeldverfahren. Die intensive Arbeit der Polizei Bad Mergentheim, welche im Jahr 2020 im Bereich der Tuningszene nochmals intensiviert wurde, mache sich bezahlt, so die Polizei in der Pressemitteilung.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.11.2020