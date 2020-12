Personal für Impfzentrum gesucht

Bad Mergentheim.Das Landratsamt und die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg gehen gemeinsam den wichtigsten Punkt für den erfolgreichen Betrieb des geplanten Kreisimpfzentrums an: die Personalgewinnung. Gesucht werden ab Mitte Januar zum einen Ärzte sowie Apotheker, die in Vollzeit, über längere Zeiträume oder auch nur tage- und stundenweise entsprechende Aufgaben in dem neuen Impfzentrum übernehmen. Es wird in der Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums in Bad Mergentheim entstehen (die FN berichteten).

Ebenso gesucht werden medizinische Fachangestellte, medizinisch-technische Assistenten und pharmazeutisch-technische Assistenten, Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Personen mit vergleichbaren Qualifikationen wie Notfallsanitäter, Rettungssanitäter und Rettungshelfer, selbstverständlich jeweils aller Geschlechter, außerdem auch Medizinstudierende, bevorzugt im letzten Ausbildungsabschnitt. Die nichtärztlichen Kräfte sollen in enger Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Personal die Menschen auf dem Weg zur Impfung gegen das Coronavirus begleiten und, soweit die fachlichen Voraussetzungen vorliegen, auch selbst impfen. Die Arbeit im Impfzentrum wird durch ein angemessenes Entgelt vergütet, teilt das Landratsamt mit.

„Wissenschaft und Forschung haben durch die schnelle Entwicklung von Impfstoffen dafür gesorgt, dass wir das Licht am Ende des Tunnels sehen können. Mit der Möglichkeit der Impfung verbindet sich die begründete Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie“, erklärt Landrat Reinhard Frank. Durch eine solidarische Hilfsaktion von geradezu historischem Ausmaß könne zunächst besonders den Menschen der Risikogruppe schnell geholfen werden. Dadurch würden letztendlich weitere schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle vermieden.

Koordiniert wird die Personalgewinnung durch das Landratsamt. Ärztliches Personal und Apotheker werden gebeten, sich mit einigen Informationen zu Qualifikation und beruflicher Erfahrung an die E-Mail-Adresse kiz-arzt@main-tauber-kreis.de zu wenden. Für nicht-ärztliches Fachpersonal wurde die Adresse kiz-mfa@main-tauber-kreis.de eingerichtet. Weitere Infos unter Telefon 09341 / 82-1111. lra

