Per Oldtimer zum Genuss

Bad Mergentheim.Wegen der großen Nachfrage bieten die Tourist-Information und der Dehoga Main-Tauber auch 2020 die „Kulinarische Bustour“ anbieten. Karten gibt es ab Donnerstag, 5. Dezember.

Zum fünften Mal startet die Tour am Samstag, 21. März. Das besondere Angebot: stilecht im historischen Oldtimerbus von Hotel zu Hotel fahren und dabei kulinarische Spezialitäten probieren. 2020 steht die Tour unter dem Motto „Kulinarischer Frühling“. Fünf Hotels werden in Bad Mergentheim und im Weinort Markelsheim angefahren – mit Spezialitäten und je einem Glas Wein. Die Tour wird von einer Weingästeführerin begleitet, die auch die Weine vorstellt. Zu Beginn der Tour gibt es einen Secco-Empfang. Danach serviert das „Hotel Alexa“ Dreierlei vom jungen Mistkratzer mit Frühlingssalaten. Weiter geht es zum Hotel „Das Schaffers“, wo die Teilnehmer Dreierlei Schaumsuppen kosten dürfen. Im Flair Hotel Weinstube Lochner in Markelsheim kreiert die Küche Dreierlei „Frühlings-Fisch-Genüsse“. Das Ringhotel Bundschu präsentiert Dreierlei vom Kaninchen mit Frühlingskräutern. Und auch das Best Western Premier Parkhotel tischt den abschließenden Nachtisch in drei Varianten auf: Dreierlei Desserts vom Frühling umfassen unter anderem ein Sauerampfer-Eis.

Anmeldungen nimmt die Tourist-Information im Alten Rathaus oder unter Telefon 07931 / 57-4815 entgegen. Informationen gibt es auch übers Internet auf www.bad-mergentheim.de („Kulinarische Bustour“). Dort können Karten auch online gekauft werden. stv

