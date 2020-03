Patiententag verschoben

Bad Mergentheim.Der Patiententag „Leben mit Krebs“ ist immer ein wichtiger Termin, um Patienten und Interessierte über neue Entwicklungen und Therapien in der Onkologie zu informieren. In den vergangenen Jahren kamen dazu regelmäßig rund 250 Besucher in das Caritas-Krankenhaus. Dennoch hat man sich jetzt nach reiflicher Überlegung entschieden, den Patiententag, der am Samstag, 21. März, stattfinden sollte, angesichts der aktuellen Diskussion um Corona-Infektionen, zu verschieben und zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.

Zwei Gründe führten zu dieser Entscheidung: Die Besucher des Patiententages sind sehr oft Patienten, die sich zum Teil noch in Therapie befinden und damit auch anfällig sind, für mögliche Infektionen in einer größeren Menschenmenge. Diesem Risiko möchte man die Besucher nicht aussetzen. Zum anderen erwartet man, dass solche Besucher von sich aus entscheiden würden, den Patiententag zu meiden und man mit einer schwachen Resonanz rechnen müsste.

Sobald der neue Termin feststeht, wird dieser durch die Tagespresse bekannt gegeben. ckbm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.03.2020