Ortsgruppe bittet um Mithilfe

Bad Mergentheim.Anstelle der monatlichen Veröffentlichung der „Briefe gegen das Vergessen“ hat sich die Amnesty-Gruppe Bad Mergentheim entschlossen, in diesem Monat den Fall der iranischen Menschenrechtlerin Narges Mohammadi erneut vorzustellen – sie braucht dringend Hilfe.

Narges Mohammadi, für deren Freilassung sich Amnesty Bad Mergentheim seit zwei Jahren in Briefaktionen, öffentlichen Informationen über ihren Fall oder Postkartengrüßen einsetzt, scheint an Covid-19 erkrankt zu sein und erhält, laut den Aktivisten, keine medizinische Versorgung.

Narges Mohammadi war stellvertretende Leiterin des Zentrums für Menschenrechte in Teheran, das 2001 von der Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadin gegründet und 2008 von den iranischen Behörden geschlossen wurde. Sie ist Mitbegründerin einer Initiative „Ende der Hinrichtung von Jugendlichen“ und „Legam – Schritt für Schritt die Todesstrafe stoppen“ und gehört dem Nationalen Friedenskomitee für freie und faire Wahlen an. Diese Engagements brachten ihr die Verurteilung zu insgesamt 16 Jahren Haft ein wegen „Gründung einer illegalen Gruppe“ und „Versammlung und Verschwörung gegen die nationale Sicherheit“. Nun scheint sie an Covid-19 erkrankt zu sein. Sie ist seit Mai 2015 inhaftiert und erhält – trotz Vorerkrankungen – keine medizinische Versorgung.

Die Amnesty-Gruppe bittet alle, die die Einhaltung der Menschenrechte auch in schwierigen Zeiten unterstützen wollen, an der Aktion zugunsten von Narges Mohammadi teilzunehmen. Briefe an die oberste Justizautorität bei der ständigen Vertretung des Iran bei der UN in Genf sowie an die Botschaft der islamischen Republik Iran in Berlin stehen auf der Homepage der Amnesty-Gruppe Bad Mergentheim unter amnesty-badmergentheim.de/2020/04/einsatz-fuer-die-menschenrechte-auch-in-coronazeiten/ zum Download bereit. ai

