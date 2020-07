Bad Mergentheim.Die „20 Minuten Orgelmusik zur Marktzeit“ in der Schlosskirche finden am Freitag, 17. Juli, um 11 Uhr statt. In einem abwechslungsreichen Programm spielt Kantor Lucas Ziegler von Johann Sebastian Bach das Präludium G-Dur, BWV 541, von Georg Böhm die Partita über „Wer nur den lieben Gott lässt walten“, von Charles-Marie Widor das Adagio aus der Orgelsymphonie Nr. 6 und von David German „Festive Trumpet Tune“.

Aufgrund der Corona-Pandemie gelten die gleichen Bedingungen wie bei Gottesdiensten. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Zusätzlich werden Aufnahmen der Werke auf der Homepage der Evangelischen Kirchengemeinde unter www.kirchemgh.de eingestellt und sind dort abrufbar. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 16.07.2020