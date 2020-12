Optik Schäfer-Nohe zieht im Frühjahr an den Marktplatz

Bad Mergentheim.Die Optik Schäfer-Nohe GmbH – seit 1992 mit einer Filiale in Bad Mergentheim vertreten – zieht innerhalb der Kurstadt um. Im Frühjahr geht es vom derzeitigen Standort, der Mühlwehrstraße 17, direkt an den Marktplatz 7, wo derzeit noch eine Filiale der Fielmann AG zu finden ist.

Das Familienunternehmen mit 25 Filialen in der Region, sieben davon im Main-Tauber-Kreis, will sich in Bad Mergentheim wegen des guten Zuspruchs durch die Kundschaft vergrößern. „Das Raumangebot in unserer Filiale reicht bei weitem nicht aus“, so Axel Nohe, Inhaber und Geschäftsführer, und Annette Schweizer, Geschäftsführerin.

Akustikbereich wird erweitert

Mit Freude blicken beide dem Umzug entgegen. Zum einen handele es sich bei dem neuen Standort um „eine der absoluten Bestlagen der Stadt“, zum anderen „sind die neuen Räumlichkeiten erheblich größer und bieten ausreichend Platz“. Dies soll auch genutzt werden, um die Anzahl an Beratungsplätzen zu erhöhen. Außerdem soll der Akustikbereich erweitert werden. „Nach dem Umbau stehen unseren Kunden drei modern ausgestattete Hörkabinen für die Hörgeräteanpassung zur Verfügung. Dabei wird auch die neueste Messtechnik von Audiosus Einzug halten, die absolut natürliches Hören als Ziel hat“, erklären Nohe und Schweizer. borg

