Online-Infotag an St. Bernhard

Bad Mergentheim.Die Mädchen- und Jungenrealschule St. Bernhard in Bad Mergentheim bietet am Samstag, 6. Februar, einen virtuellen Infotag für Schülerinnen und Schüler der 4. Grundschulklassen und deren Eltern. Willkommen sind Eltern mit Kind um 9 Uhr zu einem gemeinsamen Auftakt in einem virtuellen Saal. Im Anschluss können Eltern verschiedene Online-Informationsräume besuchen und erhalten so vielfältige Informationen über die pädagogischen Schwerpunkte der Schule. Zudem werden besondere Angebote für Kinder stattfinden. Hierzu gehören verschiedene Workshop-Möglichkeiten, die Teilnahme an einer virtuellen Hausführung sowie Begegnungsmöglichkeiten mit Schülerinnen und Schülern. Ein detaillierter Zeitplan geht den Teilnehmern mit den Zugangsdaten zur Veranstaltung zu.

An diesem Tag werden auch Elternvertreter dabei sein, um gemeinsam mit Schülern Fragen interessierter Kinder und Eltern zu beantworten. Ein virtueller Rundgang durch das Schulhaus ist bereits schon jetzt über die Homepage der Schule möglich. An der Teilnahme interessierte Eltern können sich mit einer E-Mail über das Sekretariat der Realschule anmelden: sekretariat@sanktbernhard-mgh.de - Betreff: „Infotag“. Die Teilnehmer erhalten am Morgen des Infotages die Zugangsdaten und weitere Informationen zur Veranstaltung. Informationen zu den Anmeldegesprächen und Anmeldeterminen an der Realschule für das kommende Schuljahr sind bereits auf der Homepage zu finden.

