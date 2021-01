Online-Infoabende für Eltern

Bad Mergentheim.Die Informationsabende der Realschule St. Bernhard für die Eltern von Kindern der vierten Klassen werden coronabedingt online auf der digitalen Schulplattform „Iserv“ zu folgenden Terminen angeboten: 12., 13., 14. und 21. Januar. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Sofern man an einem der angegebenen Termine teilnehmen möchte, geht man folgendermaßen vor: Zunächst muss eine E-Mail an das Schulsekretariat mit dem Terminwunsch geschickt werden, dann erhält man einen Zugangslink, der zur Teilnahme genutzt werden kann. Über die E-Mailadresse lässt die Schule den Eltern im Nachgang der Veranstaltung weitere Informationen zukommen, die ansonsten in Papierform ausgelegt gewesen wären. Auch bekommt man gegebenenfalls noch eine Einladung zu einer weiteren Veranstaltung für Eltern mit Kind, an deren Format die Schule im Moment noch plant sowie Informationen zu den Anmeldegesprächen.

