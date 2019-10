Online einkaufen will gelernt sein

BAD MERGENTHEIM.An der Bad Mergentheimer Volkshochschule starten in den nächsten Wochen eine Reihe interessanter Kurse. Wir geben einen kurzen Überblick.

Ein Tages-Workshop findet am Samstag, 26. Oktober, unter dem Motto „Der lebendige Vortrag“ statt und richtet sich an alle, die Vorträge halten, Texte präsentieren und Zuhörer mit ihrer Stimme optimal erreichen wollen.

Hilfreich im Alltag sind auch die einmalig stattfindenden Abendkurse „Der Verkehrsunfall – richtig reagieren“ am Mittwoch, 16. Oktober, sowie „Onlinekauf – Rechte und Pflichten“ am Mittwoch, 23. Oktober. Über zehn Termine erstreckt sich das Semester „Französische Romane der Gegenwart“, das sich André Gide widmet. Die Termine finden dienstags abends statt, los geht es am 22. Oktober. Im Bereich Kultur wird außerdem der Grundkurs „Malen mit Pigment“ angeboten (ab Mittwoch, 16. Oktober, sieben Abend-Termine). Bereits am Dienstag, 15. Oktober, startet der Kurs „Fit am Computer fürs Büro – professionelle Nutzung von MS Office“ mit insgesamt acht Abend-Terminen.

„Durchstarten im Main-Tauber-Kreis“ heißt es beim so genannten „Jobcafé 2019“, das sich vor allem an Migranten richtet. Am Donnerstag, 24. Oktober, geht es hier um das Schreiben von Bewerbungen.

Passend dazu wird ab Montag, 14. Oktober, auch wieder der Kurs „Deutsch für Anfänger am Abend A1“ angeboten, zu dem sich die Teilnehmer 15-mal treffen. Weitere Sprachangebote gibt es im Bereich „Business English“. Hier finden vier Programme in Kleingruppen von drei bis fünf Teilnehmern statt: „Business English B1.1“ (ab Donnerstag, 17. Oktober, 12 Abend-Termine); „Business English B1 – E-Mail-Writing“ (ab Samstag, 19. Oktober, vier Vormittags-Termine); „Business English B1 – Presentations“ (ab Samstag, 19. Oktober, vier Nachmittags-Termine); „Business English B2.1“ (ab Freitag, 18. Oktober, 12 Abend-Termine).

Aktiv werden die Teilnehmer beim „American Square Dance“, den man ab Freitag, 18. Oktober, bei insgesamt vier Abend-Terminen erlernen kann. Um Bewegung geht es auch bei „Unser Baby im Wasser – für Kinder von 6 bis 10 Monaten“. Dazu werden zwei Kurs-Gruppen gebildet, die sich ab Samstag, 19. Oktober, am Morgen oder am Vormittag treffen. Freie Plätze gibt es in zwei Herbstferienprogrammen für Kinder: „Rund um die Welt – Sprachenvormittage für alle Sieben- bis Zehnjährigen“ vom 28. bis 30. Oktober (Montag bis Mittwoch) sowie „Kleine Igel, freche Raben, gruselige Gespenster – Bastelspaß für Fünf- bis Achtjährige“ am Montag, 28. Oktober. stv

