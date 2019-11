„Olle Kamellen“ im bunten Melodienreigen

Bad Mergentheim.Der Bunte Melodienreigen der Stadtkapelle Bad Mergentheim unter der Leitung von Stadtkapellmeister Hubert Holzner findet am Sonntag, 24. November, um 15.30 Uhr im Kursaal statt. Das Konzert steht unter dem Motto „Olle Kamellen“. Auf dem Programm stehen so bekannte Werke wie der Marsch „Fridericus Rex“, der Walzer „Nachtschwärmer“ von Carl Michael Ziehrer oder ein Medley aus der Operette „Gasparone“ von Karl Millöcker. Aber auch Melodien aus dem Musical „Annie get your gun“ von Irving Berlin werden in diesem Konzert erklingen. Der Eintritt ist frei. bas/Bild: Stadtkapelle

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.11.2019