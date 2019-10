Oldie-Night am 26. Oktober

Markelsheim.Die aus der Region stammende Band „The Evergreens“ begeistert seit 1995 ihre Fans mit unvergessenen Hits und Oldies aus den 1960er und 70er Jahren. Dieses Jahr feiern die beiden ihr 25-Jahr-Bühnenjubiläum und sie kommen nach Markelsheim. Die diesjährigen Shows in der ausverkauften Wandelhalle in Bad Mergentheim und das Sommernachtsfest bei den Becksteiner Winzern waren ein voller Erfolg.

Elvis-Presley-Fans freuen sich immer besonders auf die Konzerte. Olav Wischulke präsentiert seine Elvis-Show in verschiedenen authentischen Outfits. Seine Stimme ist kaum vom Original zu unterscheiden, er ist einer der besten Elvis-Interpreten weltweit. Hits wie „Don´t be Cruel“, „Kiss Me Quick“ und „Love me Tender“ lassen keinen Zweifel aufkommen, Elvis lebt.

Auch die Fans der deutschen Rocklegende Marius-Müller Westernhagen dürfen sich freuen. Mit seiner leidenschaftlichen und spektakulären Westernhagen-Performance bringt Karl Vogel den deutschen Rock auf die Bühne. Abgerundet wird das musikalische Live-Programm mit internationalen Oldies wie „Here comes my Baby“, „Pretty Woman”, „Rote Lippen soll man küssen”, „Teenager in Love”, „Hang on Sloopy”, und viele mehr.

Die Oldie-Night im Flair-Hotel „Weinstube Lochner“ findet am Samstag, 26. Oktober, statt. Einlass ist um 19 Uhr, Showbeginn um 20 Uhr. Der Vorverkauf findet im Hotel in Markelsheim und am Bahnhofs-Kiosk „Kaserer“ in Lauda statt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.10.2019