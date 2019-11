Ohne Druck Kampfkunst erlernen

Bad Mergentheim.Ab sofort bietet die Karateabteilung des TV Bad Mergentheim einen neuen Anfängerkurs für Kinder und Jugendliche an. Angesprochen sind Kinder und Jugendliche – männlich und weiblich – zwischen sieben und 14 Jahren. Die Trainingsabende sind jeweils dienstags von 18.15 Uhr bis 19.15 Uhr in der Turnhalle der Hauptschule (Au).

Als besonderen Service bietet die Karateabteilung den Interessenten die Möglichkeit an, in einigen Schnupper- Trainingseinheiten diese fernöstliche Budo-Sportart kennen zu lernen, Kosten entstehen keine. Bis zu etwa drei Wochen nach Beginn besteht die Möglichkeit in den Kurs einzusteigen. Als qualifizierte Lehrgangsleiterin bietet die Karateabteilung die beste Kraft auf die zur Verfügung steht, die mehrfache Deutsche Meisterin Gabi Schwarz, die den schwarzen Gürtel (2. Dan) besitzt. Ihre Kompetenz beruht aber nicht nur auf ihren sportlichen Erfolgen, sondern auch auf der Tatsache, dass Gabi Schwarz selbst Mutter ist. Sie wird behutsam in die Kampfkunst einführen, ohne zeitlichen Druck, und wird den Kursteilnehmern das kindgerechte sogenannte „Soundkarate“ vermitteln, eine Form des spielerischen Erlernens. habe

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.11.2019