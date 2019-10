Offizieller Weltrekordversuch

Bad Mergentheim.Kinobesucher haben am Sonntag, 20. Oktober, die Chance, Teil eines einmaligen Weltrekords zu sein! Universal Pictures International Germany GmbH und das Rekord-Institut für Deutschland (RID) rufen zum offiziellen Weltrekordversuch auf: „Der größte Kinobesuch mit Kaffee und Kuchen!“

Zahlreiche Kinos in ganz Deutschland bieten ab 15 Uhr zusätzlich zum Filmgenuss von „Ich war noch niemals in New York“ Kaffee und Kuchen an, um einem der zahlreichen Klassiker von Udo Jürgens Tribut zu zollen: „Aber bitte mit Sahne!“

Alle Besucher, die an dieser „Kaffee und Kuchen-Vorstellung“ teilnehmen, sind automatisch Teil des Weltrekordversuchs. Die beteiligten Kinos erhalten nach Aufstellen des Rekords eine offizielle Weltrekordurkunde des Rekord-Instituts für Deutschland (RID.)

Auch das „Movies“-Kino Bad Mergentheim ist mit an Bord.

Zum Inhalt des Films: Für Lisa Wartberg (Heike Makatsch), erfolgsverwöhnte Fernsehmoderatorin und Single, steht ihre Show an erster Stelle. Doch dann verliert ihre Mutter Maria (Katharina Thalbach) nach einem Unfall ihr Gedächtnis, kommt ins Krankenhaus und kann sich nur noch an eines erinnern: Sie war noch niemals in New York! Kurzentschlossen flieht Maria und schmuggelt sich als blinder Passagier an Bord eines luxuriösen Kreuzfahrtschiffes. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.10.2019